Mutirão do Papanicolau acontece neste sábado nas Unidades Básicas de Saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 21 de fevereiro de 2013

Neste sábado, 23, das 8 às 14 horas, as Unidades Básicas de Saúde de Carapicuíba estarão abertas para a coleta do material para exame de papanicolau.

As mulheres devem procurar orientação com a equipe de enfermagem ou comparecer a uma Unidade Básica de Saúde mais próxima da sua casa.

O exame é um meio eficaz de diagnosticar o câncer no colo do útero e avaliar o risco de a mulher desenvolver a doença. O mutirão do papanicolau acontece no último sábado de cada mês e facilita o acesso às mulheres que trabalham fora e não podem comparecer nas UBS durante semana.

Confira os endereços:

UBS ADAUTO RIBEIRO – Estrada da Guabiroba, n. 519 – Santo Estevão

UBS ANA ESTELA – Rua Monte Aprazível, n. 50 – Jardim Ana EstalaUBS ARISTON – Rua Dumont, n. 26 – Cidade Ariston

UBS FLORISPINA P. CARVALHO – Rua Bandeirantes, n. 24 – Vila Dirce

UBS VL. MENCK – Estrada das Acácias, n. 202 – Vila Menck

UBS VL. CRETTI – Rua José Fernandes Teixeira Zuza, n. 510 – Vila Cretti

UBS VL. HELENA – Rua Vereador José Fernandes Filho, n. 03 – Vila Helena

UBS RAIMUNDO GUEDES – Avenida Plutão, n. 20 – Jardim Novo Horizonte

UBS PQ. FLORIDA – Rua Califórnia, n. 05 – Parque FlóridaUBS

CENTRAL – Rua Joaquim das Neves, n. 115 – Centro

UBS COHAB V – Avenida Tancredo de Almeida Neves, n. 860 –

UBS COHAB II – Avenida do Bosque, n. 410 – Cohab II