Prefeitura de Carapicuíba abre inscrições para Capoeira e Violão

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 21 de fevereiro de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba abriu novas turmas para oficinas de Capoeira e Violão. As aulas, que acontecem no Complexo FUCA, são realizadas pela Secretaria Municipal da Cultura e Turismo.

Nas oficinas, além dos instrutores trabalharem as habilidades próprias, são oferecidos também auxílio na formação de crianças, jovens, adultos e idosos, desenvolvendo a personalidade e influenciando nas mudanças de comportamento, tanto no aspecto cognitivo como afetivo. Anualmente, novos alunos ingressam no projeto e expressam grande aceitação na participação nas oficinas.

A iniciativa, mantida pela Prefeitura, não tem nenhum custo para os alunos. As vagas são limitadas e as inscrições são realizadas no Complexo Cultural e Esportivo do FUCA, localizado na Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510 – Vila Cretti – Fone: 4184-0207.