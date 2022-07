Professores de Carapicuíba planejam currículo das escolas municipais

Data de Publicação: 22 de fevereiro de 2013

Mais de mil professores encontram-se reunidos na Semana de Planejamento 2013, que acontece nos dias 14 e 15 de fevereiro. A atividade da Prefeitura de Carapicuíba, realizada pela Secretaria da Educação, tem o objetivo de discutir técnica e montagem de planejamentos e projetos e a construção do currículo.

Os professores foram distribuídos em sete disciplinas, de acordo com a aptidão ou área de interesse, sendo: Língua Portuguesa, Matemática, História, Geografia, Arte, Educação Física e Ciências. A secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos, lembra que a montagem de planejamento anual com a participação ativa dos professores é uma política pública educacional desenvolvida pela Prefeitura de Carapicuíba.

A professora Andréa Ribeiro, da Emef Nai Molina do Amaral, que participa do planejamento de Arte, afirmou que o planejamento ajuda a despertar para novas possibilidades na utilização da disciplina para que os alunos adquiram desde os primeiros anos noções de musicalidade e ritmo, além do resgate de suas experiências familiares, valorizando suas raízes. “Percebo que utilizando a arte como uma ferramenta alternativa para a alfabetização, alcançamos ótimos resultados”, frisou.

O formador Alex Moraes, da Escola do Futuro e integrante da equipe de Matemática, afirmou que este é um momento especial para os professores, pois as propostas curriculares vêm sempre de cima para baixo, e esta formação abre a possibilidade de que sejam construtores de uma proposta curricular, a partir da realidade em que vivem.

Nesta quinta-feira, os professores reúnem-se na Faculdade Nossa Cidade, na Vila Gustavo Corrêa. Na sexta-feira, o encontro continua na Emef Argeu Silveira Bueno, Cohab V.

