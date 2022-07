Mais de 9 mil inscritos no Concurso Público fazem prova neste fim de semana

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 26 de fevereiro de 2013

9.364 pessoas inscritas no concurso público da Prefeitura de Carapicuíba, devem comparecer para a realização das provas escritas e entrega de títulos, concorrendo a 578 vagas. As provas acontecem no dia 24 de fevereiro, com horários a partir de 9h e 14h.

Os candidatos devem comparecer ao local da prova com 30 minutos de antecedência, levando o comprovante de inscrição (boleto bancário) pago, documento de identidade original com foto (RG, Certificado de Reservista, CNH – modelo atual). Também serão aceitas carteiras de identidade de órgãos ou conselhos de classe que, por Lei Federal, valem como documento de identidade (Conselhos regionais ou autarquias corporativas, carteira de trabalho, previdência social e Passaporte), caneta azul ou preta, lápis e borracha.

As provas serão realizadas nas dependências da Faculdade Nossa Cidade (Av. Francisco Pignatari, 650) e terão duração de três horas. A distribuição de dias, horários e salas estão disponíveis no portal da Prefeitura de Carapicuíba www.carapicuiba.sp.gov.br e no site do Instituto BRIO, responsável pela realização do Concursohttp://institutobrio.org.br/site-concursos.