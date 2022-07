Prefeito e Governador anunciam recursos para Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 2 de março de 2013

Neste sábado, 2, o prefeito Sergio Ribeiro recebe o governador Geraldo Alckmin, que vem a Carapicuíba para anunciar a liberação de recursos para as áreas de Educação, Saúde, Habitação e Gestão.

O local escolhido é a Praça Mirante do Parque da Lagoa, a partir da 13h, quando fará o anúncio do lançamento de unidades habitacionais do Programa Casa Paulista, reformas de escolas, serviços do Poupa Tempo, equipamentos para o Hospital Geral de Carapicuíba, entre outras novidades.

Os recursos acontecem em parceria entre a prefeitura e o governo do Estado, no sentido de atender as demandas do município.