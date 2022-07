Conferência Municipal das Cidades

Data de Publicação: 4 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuiba convoca a Conferência Municipal das Cidades, a qual acontecerá no período de 1º de março a 1º de junho de 2013, como etapa preparatória para a 5ª Conferência Estadual e da 5ª Conferência Nacional, com o Tema: “Quem muda a Cidade somos nós: Reforma Urbana Já!”

Os interessados em integrar esse processo de participação da sociedade na gestão pública devem tomar parte no lançamento da Conferência Municipal das Cidades e eleição dos membros da Comissão Preparatória Municipal a ser realizada no dia 28 de fevereiro de 2013 (quinta-feira), às 16 h, no gabinete do prefeito, que fica na rua Joaquim das Neves, 205, centro de Carapicuiba.

A Comissão preparatória será composta por 15 membros, com representantes da administração pública, legislativo, movimentos sociais, entidade sindical, produção e financiamento do desenvolvimento urbano, entidades profissionais, acadêmicas e conselhos profissionais e ONGs. O Regimento e demais informações da 5ª Conferência Estadual e Nacional das Cidades estão disponíveis em

http://www.cidades.gov.br/index.php/conferencia-das-cidades.