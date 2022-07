Drama da Paixão de Cristo inicia ensaios em Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 6 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, iniciou a preparação e os ensaios para a encenação do Drama da Paixão de Cristo.

O espetáculo que apresenta um dos capítulos religiosos mais conhecidos da história, passando pelo nascimento, paixão, morte e ressurreição de Jesus Cristo, é realizada desde 2001, no Teatro de Arena da Aldeia de Carapicuíba. A cada ano a produção do espetáculo surpreende com inovações, atraindo milhares de pessoas da cidade e região.

Tradicionalmente, o espetáculo é apresentado na quinta e sexta-feira da Semana Santa, (28 e 29 de março de 2013).

Inscrições para encenar

Com um elenco com mais de 150 atores, a Paixão de Cristo de Carapicuíba está com inscrições abertas para quem deseja participar da apresentação. Telefone 4186-0821, ou nos locais abaixo:

Secretaria de Cultura e Turismo: Praça da Aldeia, casa 19, Aldeia

Teatro Municipal Jorge Amado: Avenida Miriam, 86, Centro

FUCA: Rua José Fernandes Teixeira Zuza, 510, Vila Cretti

Biblioteca Municipal: Avenida Tâmara, 132, Centro