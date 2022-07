Audiência Pública apresenta Plano Diretor de Sustentabilidade em Carapicuíba

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 11 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade, disponibiliza o edital para audiência pública para apresentação do Plano Diretor de Saneamento Ambiental de Resíduos Sólidos do Município.

A audiência pública acontece em 7 de março e o edital está disponível desde 1º de fevereiro. A principal característica do plano é indicar o planejamento para os próximos anos, de todos os serviços da complexa tarefa de gerenciamento de resíduos urbanos, atendendo às exigências do governo federal que aponta, de forma sistêmica, as ações relativas ao manejo dos resíduos sólidos produzidos no município desde sua geração até a disposição final.

As manifestações e sugestões serão recebidas na Audiência Pública e no prazo da Consulta Pública, por intermédio de protocolo de sugestão endereçado a Secretaria do Meio Ambiente e Sustentabilidade. Mais informações: [email protected]