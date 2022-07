Prefeitura de Carapicuíba abre novas turmas do Programa Brasil Alfabetizado

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 12 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba está com inscrições abertas para novas turmas de alunos acima de 15 anos que querem ser alfabetizados e continuar seus estudos. O programa Brasil Alfabetizado é organizado pela Secretaria Municipal de Educação e visa à erradicação do analfabetismo no município, promovendo a alfabetização de jovens e adultos por meio de parceria com Ministério de Educação e Cultura.

Para o prefeito Sergio Ribeiro, o investimento em educação é o caminho para o crescimento econômico, a distribuição de renda e a democracia. “Temos que encontrar as pessoas que por diversas razões nunca frequentaram uma escola ou tiveram que abandonar os estudos precocemente, e convencê-las de que sempre é tempo de aprender ler e escrever. É o primeiro passo para a conquista da cidadania e da dignidade”, ressalta.

Atualmente existem 23 turmas em diversos bairros da cidade e a meta é chegar a 30 (a lista está disponível AQUI na página de serviços da Educação da Prefeitura), formadas em parceria com entidades de bairro, associações e igrejas. As turmas têm no mínimo 14 e no máximo 25 alunos. O Programa dura oito meses e as inscrições para 2013 podem ser feitas em qualquer escola municipal (EMEI ou EMEF) ou na Secretaria da Educação (Rua Salvador nº 34 – Cohab II).

Em 2009, no primeiro ano do programa, 113 alunos concluíram o curso. Em 2011, com a realização da campanha “Analfabetismo Zero” a Prefeitura conseguiu cadastrar 1.373 pessoas. Destes 590 foram para o Brasil Alfabetizado, 248 foram encaminhadas para a Educação de Jovens e Adultos (EJA) do ensino fundamental I da Rede Municipal de Ensino e 535 alunos foram direcionados para a EJA do Ensino Fundamental II. A meta para o final de 2013 é de ampliar ainda mais o número de alfabetizados.