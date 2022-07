Carapicuíba avança na Atenção à Saúde Mental

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 12 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria da Saúde, prepara-se para implantar no município a Rede de Atenção Psicossocial (RAPS), projeto do Ministério da Saúde, que visa ampliar o atendimento a pessoas com transtornos mentais e com necessidades decorrentes do uso de drogas ilícitas.

Atualmente, Carapicuíba conta com um Pronto Atendimento Psiquiátrico na Cohab II e três CAPS (Centros de Atenção Psicossocial) na Vila Cretti, bairro próximo à região central. Com os recursos da RAPS, estes serviços serão modificados, além disso será implantada a Residência Terapêutica. Trata-se de uma casa destinada a pessoas que permaneceram afastadas do convício social devido a longas internações psiquiátricas e encontram-se impossibilitadas de retornar às suas famílias.

O prefeito Sergio Ribeiro afirma que a Administração tem aproveitado todas as oportunidades para trazer recursos dos governos Federal e Estadual para melhorar o atendimento à saúde da população.

Endereços dos CAPS existentes (todos na Vila Cretti):

CAPS I (Infantil) – para atendimento de crianças – R. José Fernandes Teixeira, 510

CAPS II (Adulto) – para atendimento de adultos que necessitam de acompanhamento terapêutico – Endereço: Rua Maria Catur, 78

CAPS AD II (Alcool e Drogas) – para atendimento de adultos que necessitam de acompanhamento terapêutico na recuperação do uso de álcool drogas – R. José Fernandes Teixeira, 500

Pronto Atendimento Psiquiátrico – Av. São Paulo Apóstolo nº 410 – Cohab II

Atendimento emergencial de pacientes em surtos psiquiátricos.

Alterações em fase de implantação:

Transformação do CAPS AD II em CAPS AD III – A unidade que atualmente funciona das 7h às 17h terá atendimento 24 horas, para o acompanhamento terapêutico de pacientes que já se tratam na unidade e necessitem dormir no local.

Criação do CAPS AD Infanto Juvenil – Carapicuíba vai ganhar mais um Centro para atender crianças e adolescentes com transtornos por uso de Álcool e Droga.

Residência Terapêutica – Esse dispositivo é central no processo reinserção social de ex-internos de hospitais psiquiátricos. A casa é mantida com recursos financeiros anteriormente destinados aos leitos psiquiátricos.