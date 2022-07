Prefeitura acolhe novos funcionários concursados

Secretarias: Administração

Data de Publicação: 14 de março de 2013

Na última sexta-feira, 1º de março, a Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Administração reuniu, no Teatro Jorge Amado, cerca de 150 funcionários recém contratados, que foram aprovados no concurso público nº 02/2010 e convocados entre janeiro e fevereiro deste ano.

O encontro de integração e acolhida é organizado pela ECAP (Escola Carapicuíba de Administração Pública), com palestras sobre a história de Carapicuíba e da Administração, direitos e deveres do funcionário público e os princípios básicos do funcionalismo.

O prefeito Sergio Ribeiro esteve no encontro e reforçou que a missão do funcionário público é melhorar a vida dos munícipes, e explicou “Trabalhando na Prefeitura temos o privilégio de atender nossa própria população. Temos que fazer o que manda a lei para preservar o direito de todos”.