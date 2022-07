Carapicuíba ganha novos convênios para Poupatempo e habitação

Data de Publicação: 14 de março de 2013

Na manhã deste sábado, 2 de março, o prefeito Sergio Ribeiro recebeu o governador Geraldo Alckmin, secretários estaduais e deputados para a assinatura de dois convênios importantes para o município: a implantação do Poupa Tempo e a construção de 816 unidades habitacionais. O evento aconteceu no Parque da Lagoa.

A aprovação do Poupa Tempo era uma reivindicação da Prefeitura, que beneficiará a população. A Prefeitura de Carapicuíba e a Secretaria de Estado de Gestão darão encaminhamento aos próximos passos para a vinda deste benefício, que oferecerá serviços com mais eficiência e rapidez.

O convênio assinado para a construção de 816 unidades habitacionais atenderá 272 famílias que residem na área próxima à Lagoa de Carapicuíba e 720 famílias que residem na área da Savoy, que no ano passado viram o fim das constantes ameaças de desapropriações, graças ao empenho da Prefeitura de Carapicuíba e do Governo de São Paulo, que negociaram junto ao DAEE (Departamento de Águas e Energia Elétrica) a doação de R$ 7 milhões para a compra do terreno. Os imóveis serão construídos com recursos do governo federal (Minha Casa, Minha Vida) de R$ 76 milhões e do governo estadual (Casa Paulista) R$ 19 milhões.

O prefeito Sergio lembrou que Carapicuíba tem sido beneficiada graças ao diálogo e entendimento entre Governo e Município. “Hoje anunciamos outros empreendimentos e projetos, como o terreno na Estrada do Jacarandá, doado para o CDHU construir 120 unidades habitacionais”, afirma.