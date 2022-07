Prefeitura de Carapicuíba homenageia o mês da mulher

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 14 de março de 2013

Em comemoração ao mês dedicado às mulheres, a Coordenadoria de Políticas Públicas para as Mulheres elaborou um calendário de atividades especiais durante o mês de março.

Ao todo, são 14 encontros que vão acontecer em vários pontos da cidade com objetivo de propor as reflexões necessárias sobre autoestima, preconceito, violência, trabalho, poder, beleza, cultura, entre outros temas.



Criada em 2011, a Coordenadoria das Mulheres tem como função: coordenar, elaborar projetos e articular políticas específicas para as mulheres; proporcionar serviços de atendimento ao enfrentamento da violência contra as mulheres; aperfeiçoar as políticas já existentes nas áreas da Educação e Saúde das mulheres; buscar qualificação profissional; e incentivar o empreendedorismo entre as mulheres, criando meios para aumentar a representação feminina nos espaços de poder e decisão; fazer campanhas de combate à desvalorização e à discriminação das mulheres na sociedade.