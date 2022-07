Prefeitura de Carapicuíba oferece aulas de damas e xadrez

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba iniciou o período de inscrições para as pessoas interessados em aprender a jogar damas e xadrez nos pontos de atendimento da Secretaria de Esporte e Lazer.

As aulas estão disponíveis nos Ginásios do Tancredão de segunda e quarta-feira. Já no Ginásio Ayrton as aulas são de terça e quinta. No Complexo Esportivo da Vila Cretti é somente na sexta-feira. O horário das aulas é das 9h às 12h e das 14h às 17h em todos os locais.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, “a expectativa é de aumentar os locais que disponibilizam as aulas conforme a demanda de cada região da cidade, pois as atividades físicas ou de recreações colaboram para o desenvolvimento humano”, ressalta.

Para realizar a inscrição, basta comparecer em uma das unidades da Secretaria de Esporte e Lazer de segunda à sexta das 8h às 17h, portando cópias do RG ou Certidão de Nascimento, comprovante de residência, atestado médico, declaração escolar (para os menores de 18 anos). Menores de idade devem estar acompanhados do responsável. Mais informações: 4187-7000.