Estádio Municipal recebe serviços de manutenção

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 14 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, está realizando serviços de manutenção no Estádio Municipal (Niterói), que fica na Av. Perimetral Norte, 246, Cohab. A pintura da fachada do vestiário e parte interna já foram concluídas.

Com o objetivo de receber os principais eventos esportivos da cidade e região, a modernização da arena contará com a pintura das arquibancadas do Estádio, alambrado, muro e novos portões, a fim de proporcionar segurança e conforto para atletas e torcedores.

“O Esporte e Lazer oferecem condições favoráveis para o desenvolvimento humano e a integração social, fatores fundamentais para o crescimento de nossa cidade. É por isso que progredimos nesse sentido”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.

No próximo dia 24, o estádio deve receber jogos amistosos entre craques da seleção brasileira, clubes paulistas e atletas de destaque do município. Mais informações: 4187-7000.