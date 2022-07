Prefeito participa de encontro com o governo do Estado

Data de Publicação: 14 de março de 2013

Nesta quinta, 14, o prefeito Sergio Ribeiro participou do encontro de prefeitos paulistas com o governador Geraldo Alckmin, no Memorial da América Latina, onde foi anunciada a liberação de recursos para as prefeituras. Carapicuíba está entre as cidades a serem contempladas.

Os investimentos são da ordem de R$ 2,46 bilhões a serem destinados para as áreas da Educação, saúde, saneamento, habitação, acessibilidade, transporte, agricultura, trabalho e programas sociais voltados a idosos, pessoas com deficiência e ações do Fundo Social de Solidariedade.