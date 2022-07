Seleção de Carapicuíba inicia preparativos para temporada 2013

Data de Publicação: 14 de março de 2013

A seleção de futebol de Carapicuíba já iniciou os preparativos para os campeonatos que vai disputar em 2013. Para isso, os técnicos da Secretaria de Esporte e Lazer estão empenhados em treinar as equipes para a obtenção de bons resultados e levar o nome da cidade aos primeiros lugares em todas as competições que disputarem.

Para se ter idéia, em partida amistosa disputada no último sábado, 2, a equipe principal de futebol não encontrou dificuldades para derrotar o time de Jarinu pelo placar de 4 a 1.

Segundo a comissão técnica, o selecionado carapicuibano tem demonstrado um futebol agressivo e habilidoso, o que permite vislumbrar bons resultados.

O próximo amistoso do time de Carapicuíba acontece neste sábado, 9, a partir das 14h, contra a equipe do Vasquinho no Campo do Inac. A entrada é franca e vale a pena conferir.