Prefeitura comemora Dia Internacional da Mulher com eventos no calçadão

Secretarias: Gabinete do Prefeito

Data de Publicação: 14 de março de 2013

Na ultima sexta-feira, dia 8 de março, a Prefeitura de Carapicuíba por meio da Coordenadoria das Políticas Públicas para Mulheres, com a colaboração do Fundo Social de Solidariedade e de diversas Secretarias municipais celebrou o Dia Internacional da Mulher que foi marcado por várias atividades.

As mulheres que passaram pelo calçadão de Carapicuíba no Dia Internacional da Mulher foram homenageadas com rosas e lembranças além de terem a disposição diversos estandes montados com serviços para esclarecimentos como: orientações de saúde; palestras; orientações jurídicas; apresentações de teatro ao ar livre; músicas e dia da beleza (cabeleireiros, manicures, maquiadores, massagistas etc). Foram levantados diversos temas ressaltando a importância e a força da mulher e o tópico mais falado foi o “Combate a Violência contra a Mulher” e a importância do conhecimento da mulher sobre a lei Maria da Penha que as protegem contra agressores.

A Prefeitura confeccionou e distribuiu uma cartilha “Mulher Carapicuibana” para esclarecer e informar às mulheres do município sobre telefones e endereços de órgãos importantes, serviços municipais, lei Maria da Penha, conferencias municipais e todos os serviços direcionados a mulher. O Prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que, “é muito importante respeitar e valorizar a mulher carapicuibana, pois são trabalhadoras vitoriosas e de força, e o mais importante é que os trabalhos no mês da Mulher não param por ai, continuam pelo o mês de março com diversos encontros pelo município e no decorrer do ano com outras atividades”.