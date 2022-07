Seleção de Carapicuíba segue com preparação

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de março de 2013

No último sábado, 9 de março, a seleção de futebol de Carapicuíba, conheceu sua primeira derrota em 2013, perdendo por 2 a 0 para a equipe do Vasquinho.

Mesmo com o resultado negativo, a comissão técnica gostou do futebol apresentado pelo time. A maior preocupação no momento é dar ritmo de jogo e padrão tático a equipe. Apesar da derrota, a seleção tem mostrado um excelente futebol com bom padrão de jogo.

O grupo ainda fará outro amistoso antes da estreia no Campeonato de Seleções de Ligas, organizado pela Federação Paulista de Futebol, no dia 31 de março, às 15h, contra o time da cidade de Indaiatuba no Estádio do Niterói.