Parque da Aldeia recebe mutirão de limpeza

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 16 de março de 2013

Neste sábado, 16 de março, a prefeitura de Carapicuíba e voluntários realizaram mais um mutirão de limpeza. Desta vez, o local beneficiado foi o Parque da Aldeia, espaço privilegiado para atividades físicas e de recreação.

A iniciativa contagiou os freqüentadores do parque, os quais também colaboraram com as ações de limpeza. A ideia é motivar a todos para zelar pela manutenção dos espaços públicos, cuidar do meio ambiente e realizar educação ambiental.

“Todos nós podemos colaborar com a ordem pública. A cidade melhora e ficamos satisfeitos”, ressalta o prefeito Sergio Ribeiro.