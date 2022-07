Carapicuíba recebe craques do futebol brasileiro

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 16 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Esportes e Lazer, realizará dois jogos festivos no próximo domingo, 24 de março, em comemoração aos 48 anos de emancipação político-administrativa da cidade.

O jogo principal será às 11h30 e terá a presença de craques do futebol brasileiro, como Eliel, Müller, Pavão, Serginho Chulapa e Sidnei (São Paulo FC); os goleiros Gilmar e Sérgio (Palmeiras); Biro, Ferreira, Índio e Tonhão (Palmeiras); Dinei e Gilmar Fubá (Corinthians); Capitão (Portuguesa); Axel, Eduardo Marques, Michel e Paulinho Kobaiashi (Santos). Antes, acontece a partida preliminar entre a seleção de Carapicuíba (Sub 20) e a equipe Sub 20 do São Paulo Futebol Clube, a partir das 10h.

O endereço do Estádio Municipal é Av. Perimetral Norte, 246, Cohab 2. A entrada é um quilo de alimento não perecível.