Prefeitura de Carapicuíba comemora resultado do combate à desnutrição

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 22 de março de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, está festejando os bons resultados da luta contra a mortalidade infantil e a desnutrição no município devido à ação conjunta das secretarias municipais de Saúde e Educação.

A comemoração é conseqüência do Projeto Adequação e Recuperação Nutricional, que atende cerca de 1.500 crianças de seis meses a quatro anos. O acompanhamento médico é realizado durante o ano todo nas Emeis, desde 2010. Por conta desse esforço, os casos de desnutrição diminuíram 78% e a porcentagem de crianças obesas caiu 55,7%.

As crianças recebem cinco refeições por dia para o período integral e três refeições para meio período. Os cardápios são diferenciados de acordo com a faixa etária. Além disso, há pesagem e medição de altura, para identificar as que se encontram abaixo ou acima do peso, desnutridos ou obesos. A evolução das crianças é passada às professoras, às auxiliares de desenvolvimento infantil e aos responsáveis.

“As ações desenvolvidas pelas Secretarias de Educação e Saúde trouxeram um feliz resultado em 2012. Vamos aperfeiçoar ainda mais as ações em favor de nossas crianças”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

Para 2013, a prefeitura estuda a introdução de novos alimentos na merenda, como grão de bico, bisnaguinha integral, macarrão integral, arroz integral, açúcar orgânico e mascavo, geleia sem açúcar e requeijão, entre outros.