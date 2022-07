Prefeitura de Carapicuíba garante atendimento público em semana de feriados

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 23 de março de 2013

O Prefeitura de Carapicuíba, informa que nenhum atendimento público será prejudicado por conta dos feriados de Emancipação Político-Administrativa e Sexta-Feira Santa, na última semana de março.

Neste ano, as comemorações acontecem na mesma semana. Por conta disso, foi elaborado o de 7 de março de 2013, o qual altera a data de gozo do feriado municipal de 26 de março (Emancipação) e do ponto facultativo de 25 de março, para os dias 27 e 28.

Segundo o prefeito Sergio Ribeiro, a decisão visa à adequação dos dos trabalhos da administração pública, sendo considerados dias úteis a segunda (25) e a terça-feira (26). Durante os feriados, os serviços essenciais da Prefeitura, tais como vigilância, limpeza pública, cemitério, saúde e outros funcionam normalmente.