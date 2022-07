Aniversário de Carapicuíba será comemorado com esporte, orações e cerimônia oficial

Data de Publicação: 26 de março de 2013

No dia 26 de março Carapicuíba completa 48 anos de existência como município. Nesta data, foi assinada a emancipação político administrativa do então distrito de Barueri. Este ano, o aniversário será lembrado com jogos beneficentes de futebol, culto e cerimônia com autoridades e munícipes.

Domingo com jogos festivos para a população

A Prefeitura realiza dois jogos beneficentes no próximo domingo, 24 de março no Estádio Municipal Niterói. O primeiro jogo reúne as equipes sub 20 de Carapicuíba e a do São Paulo Futebol Clube, às 10h. A entrada é um quilo de alimento não perecível que será entregue ao Fundo Social de Solidariedade.

O jogo principal acontece às 11h30, quando a equipe de Carapicuíba enfrenta a seleção de craques como Eliel, Müller, Pavão, Serginho Chulapa e Sidnei (São Paulo FC); os goleiros Gilmar e Sérgio (Palmeiras); Biro, Ferreira, Índio e Tonhão (Palmeiras); Dinei e Gilmar Fubá (Corinthians); Capitão (Portuguesa); Axel, Eduardo Marques, Michel e Paulinho Kobaiashi (Santos). O Estádio Municipal Niterói fica na Av. Perimetral Norte, 246, Cohab 2.

Orações no dia 25

Na segunda-feira, 25, partir das 19 horas, pastores de diversas igrejas se reúnem nas dependências do Gabinete do Prefeito para um culto de ação de graças.

Devido a intensa programação das paróquias durante a Semana Santa, a tradicional missa pelo aniversário da cidade será realizada em outra data a ser divulgada.

O prefeito Sergio Ribeiro ressalta a importância de celebrações cristãs, uma vez que a fundação da cidade remete aos trabalhos de catequese e evangelização da região no século XVI, os quais resultaram na criação da Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, que é única no mundo.

Celebração solene

Na manhã do dia 26, às 9 horas, o Gabinete do Prefeito receberá autoridades e munícipes para a Cerimônia Solene da Prefeitura de Carapicuíba pelos 48 anos de emancipação do município. No evento, será apresentado o novo portal da internet da Prefeitura.

Emancipação política

O sonho da emancipação político administrativa de Carapicuíba nasce graças ao desempenho político e administrativo de carapicuibanos. Até 1856, havia pertencido a São Paulo, quando foi anexada à Cotia, até 1948. Em 1949 passou a fazer parte de Barueri, como um de seus distritos. Em 1957, João Acácio de Almeida foi eleito prefeito de Barueri. Já Carlos Capriotti governou a cidade de 1961 a 1965. Durante este período cresceu o movimento pela emancipação de Carapicuíba, tendo conquistado em fevereiro de 1964, pela Lei nº 8.092, sua emancipação, tornando-se Município em 26 de março de 1965.