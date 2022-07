Culto de Ação de Graças

Data de Publicação: 26 de março de 2013

Nesta segunda, 25 de março, o gabinete do prefeito Sergio Ribeiro abrigou pastores evangélicos e cristãos de diversos segmentos com o objetivo de realizar culto de ação de graças pelos 48 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba.

O evento foi marcado por momentos intensos de louvor, orações, preces e súplicas, manifestando liberdade de culto e de expressão religiosa. A fé cristã foi alimentada com entusiasmo pelos ministrantes, os quais manifestaram expressões de gratidão pelos benefícios alcançados nas áreas espiritual e social, a partir do testemunho e do anúncio do Evangelho.

“Sob o aspecto humano, somos incapazes de compreender determinados acontecimentos do cotidiano, pois analisamos com complexidade as coisas mais simples da vida, que são dons de Deus”, enfatiza o prefeito Sergio Ribeiro.

Por fim, as diversas lideranças religiosas e demais participantes uniram as mãos num gesto de unidade e clamaram a Deus em favor das famílias, das iniciativas sociais e pelo bem de Carapicuíba.