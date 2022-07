Showbol em Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 26 de março de 2013

Em comemoração aos 48 anos de emancipação político-administrativa de Carapicuíba, o Ginásio Ayrton Senna recebe os praticantes do Showbol nesta quarta, 27 de março, a partir das 19h30, na Av. Antonio Faustino dos Santos, 98, Cohab 5.

A partida principal será entre as seleções do Rio de Janeiro e de São Paulo. Também haverá preliminares com os jovens talentos do município. A entrada é franca.