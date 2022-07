Prefeitura comemora emancipação de Carapicuíba

Data de Publicação: 26 de março de 2013

No último 26 de março, Carapicuíba completou 48 anos da emancipação. A Prefeitura reuniu autoridades no Gabinete e fez uma cerimônia com a participação de alunos de duas Emeis. O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou os esforços para mudar a história da cidade.

A cerimônia de aniversário da Emancipação de Carapicuíba reuniu autoridades do município, como secretários municipais e vereadores, além dos deputados estaduais Isac Reis e Osvaldo Vergínio.

Duas turmas de alunos, de 4 a 5 anos, das Escolas Municipais de Educação Infantis (Emeis) Luz do Amanhã e Paraíso das Crianças, fizeram performances lembrando a origem e a história do município, sua evolução e composição dos povos.

A nova versão do portal da Prefeitura, que estará no ar a partir de segunda-feira, 01, foi inaugurada pelo prefeito Sergio Ribeiro, com o primeiro “click”. A ferramenta ampliará os serviços online, oferecidos pelo portal www.carapicuiba.sp.gov.br.

O prefeito Sergio Ribeiro ressaltou que o município vai continuar a crescer nas áreas sociais, com melhorias na Habitação, Educação, Saúde, Desenvolvimento Econômico, Segurança e outras. Ele ressaltou que o Centro encontra-se em fase de transformação, graças à parceria do município com os governos Federal e Estadual. “Temos o respeito dos governos de São Paulo e do Brasil, pois honramos nossos compromissos, o que faz com que Carapicuíba seja reconhecida como parceira nos investimentos”.

Ao final, o prefeito ofereceu o primeiro pedaço do bolo à pessoa mais jovem presente, o pequeno Arthur, de 1 ano, representando o futuro de Carapicuíba.