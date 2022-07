Prefeito vistoria obra do CEUs (Centros de Artes e Esportes Unificados)

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 26 de março de 2013

A obra vistoriada foi a Centros de Artes e Esportes Unificados que faz parte do PAC 2

Na tarde desta terça-feira, 26 de março, o prefeito Sergio Ribeiro esteve vistoriando a obra do CEUs (Centro de Artes e Esportes Unificados), que está sendo realizada na INAC, no bairro da Cidade Ariston, que faz parte do conjunto de obras do PAC 2 (Plano de Aceleração do Crescimento Dois) do Governo Federal e Prefeitura de Carapicuíba.

A praça contará com dois edifícios multiuso, dispostos numa praça de esportes e lazer: CRAS (Centro de Referência da Assistência Social); salas multiuso; biblioteca; telecentro; cineteatro/auditório com 60 lugares; quadra poliesportiva coberta; pista de skate; equipamentos de ginástica; playground e pista de caminhada.

O valor de investimento do Governo Federal para a construção da obra do modelo de 3.000 mts² que Carapicuíba terá é de R$ 2,02 milhões.