Futebol e solidariedade em Carapicuíba

Data de Publicação: 28 de março de 2013

Neste domingo, 24 de março, a prefeitura de Carapicuíba reabriu os portões do Estádio Municipal do Niterói depois de realizar as reformas dos vestiários, alambrado e iluminação para receber partidas dos campeonatos de futebol da cidade.

O jogo de abertura foi entre o time sub 20 do São Paulo Futebol Clube e a seleção de Carapicuíba, cujo placar foi de 1 a 0 para o tricolor paulista.

A torcida compareceu em massa e colaborou com um quilo de alimento não perecível. O resultado foi 1.721 quilos de alimentos arrecadados que foram entregues ao Fundo Social de Solidariedade.