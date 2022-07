Secretária Nacional de Habitação vistoria obras do PAC em Carapicuíba

Data de Publicação: 28 de março de 2013

Nesta quinta, 28 de março, o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro recebeu, em seu gabinete, a visita da secretária nacional de Habitação, Inês Magalhães, a fim de vistoriar obras do PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) no município.

O encontro foi testemunhado por secretários municipais, vereadores, deputados e o prefeito de Santana de Parnaíba, Marmo Cezar.

Na sequência, a comitiva visitou as obras de canalização do córrego Cadaval, os 532 apartamentos do Conjunto Habitacional Tambory na Vila Menk e as obras do Programa Minha Casa, Minha Vida na Vila Helena.