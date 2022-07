Showbol traz craques do futebol para Carapicuíba

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 2 de abril de 2013

Paulistas e cariocas deram show de habilidade no Ginásio Ayrton Senna nesta quarta, 27, em partida amistosa que terminou em 14 a 13 para o time do Rio de Janeiro. O jogo aconteceu em comemoração aos 48 anos de emancipação da cidade.

O público pode ver de perto lances incríveis e fotografar craques do futebol como Dinei, Viola, Cesar Sampaio, Veloso, Luizão, Leonardo, Carlos Alberto, Eliel, Fubá, Axel, entre outros jogadores. Romildo Correa foi o árbitro convidado.

“Estamos criando as condições favoráveis para o desenvolvimento do esporte em Carapicuíba. A visita de craques do futebol brasileiro é um incentivo a mais para os talentos da nossa cidade”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.