Drama da Paixão de Cristo atrai 25 mil na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 3 de abril de 2013

A encenação do Drama da Paixão de Cristo tomou conta da cidade de Carapicuíba nos dias 28 (quinta-feira) e 29 de março (sexta-feira). O Teatro de Arena, localizado na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba, recebeu cerca de 25 mil pessoas, para assistir o espetáculo, que é considerado o segundo maior da Grande São Paulo.

Realizado pela Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, a encenação contou a história dos últimos dias de Jesus, começando pelo “Sermão da Montanha” e se encerrando com a sua morte, ressurreição e ascensão aos céus.

Com as arquibancadas lotadas e muitos efeitos de luz e som, as replicas de palácios, templos e lugarejos da Jerusalém de dois mil anos atrás, emocionou o público, que prestigiou a interpretação dos 150 atores voluntários, que transportou os espectadores por algumas horas à época de Cristo revivendo sua saga.

A novidade deste ano foi o local da crucificação, que ficou mais próximo do público, permitindo melhor visibilidade e impacto visual.

O prefeito Sergio Ribeiro e o vice-prefeito Salim Reis foram aos camarins para agradecer o empenho dos artistas, figurantes e organizadores, participando da oração do Pai Nosso, antes da apresentação.

O destaque do espetáculo foi a capacidade e a habilidade das pessoas envolvidas na produção, a qual se torna mais grandiosa a cada ano. “Realizar um espetáculo desse porte e dessa importância é trabalho que envolve acima de tudo, competência e muito talento, características que nossos profissionais têm de sobra, reforçando que vivemos em uma cidade que está em plena ascensão em todas as áreas”, ressaltou o prefeito Sergio Ribeiro.