Prefeitura de Carapicuíba promove formação para voluntárias do Brasil Alfabetizado

ECAP- ESCOLA CARAPICUÍBA DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA Av. Miriam, 153 – Centro EMEF ARGEU SILVEIRA BUENO Av.Pres. Tancredo Neves, 860 – Cohab V EMEF NAI MOLINA DO AMARAL Rua Serra Das Agulhas Negras, 199 – Jardim Planalto EMEI CARMELINDA CHAGAS Rua Ingá, 02 Vila Cretti EE MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTOS Av. São Paulo Apóstolo,100 Cohab II ASSOCIAÇÃO DO CORINTINHA Rua Caconde, 100 – Vila Mercê CASA DO ALFABETIZADOR Av. Campy, 23 Roseira Parque PROGRAMA LIBERDADE ASSISTIDA (SASC) Rua Maria Helena,110 Centro COMUNIDADE KOLPING SANTA LUZIA Rua Charqueada, 110 – Roseira Parque COMUNIDADE KOLPING SANTA PAULINA Rua Manoel da Costa Pacheco, s/nº Pq.Jandaia COMUNIDADE KOLPING SÃO CAMILO Rua do Cabo,S/Nº Aldeia COMUNIDADE KOLPING SÃO FRANCISCO Rua Franca, 190 Ariston COMUNIDADE MURÃO Rua Alcides Mendes De Barros,7 – Leopoldina IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Rua Pérola D’Oeste – Savoy IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Rua Patrocínio Paulista, 633 IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Rua Lidia de Campos Coutrin,230 Jd. Angélica IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Rua CesáreoLange, 15- Roseira Parque IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Rua Alberto Simões, 300 – Vila Lourdes IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Rua Saara, 308 – Cohab Ii IGREJA ASSEMBLEIA DE DEUS Estrada da Fazendinha, 290 – Vila Cristina IGREJA DO TEMPLO DE DEUS NO BRASIL Rua Fênix, 17 – Jd. Novo Horizonte COMUNIDADE CATÓLICA SANTA EDWIRGES Rua Aparício Rodrigues, Pq. Jandaia UNIÃO DA CARIDADE Rua Astorga,07 V. Cristina IGREJA BATISTA DO CENTENARIO (nova turma) Rua Zenilda Celestina Dos Santos, 74 – Ana Estela

FIBEN- FEDERAÇÃO IRMÃS BENEFICENTES

EVANGELISTA NACIONAL (nova turma)

Av. Teixeira Lott, 819 – Centro ONG INSTITUTO FÁBRICA (nova turma) Av. Comendador Dante Carraro, 908 – Ariston EE PROFº NIDELSE MARTINS DE ALMEIDA (nova turma) Rua Marte Nº 150 – Novo Horizonte AMA – ASSOCIAÇÃO DE MULHERES (nova turma) R: Itajubá, 57 – Parque Santa Tereza