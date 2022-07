Carapicuíba recebe partidas de basquete dos Jogos da Juventude

Data de Publicação: 4 de abril de 2013

A partir da próxima semana, Carapicuíba recebe as partidas de basquete masculino e feminino da 30ª edição dos Jogos Abertos da Juventude.

A competição acontece no período de 8 a 12 de abril e a cidade será representada pela seleção de basquete masculino que joga no dia 8 de abril às 15h; no dia 10 às 16h e no dia 12 de abril, a partida acontece às 14h.

Além de Carapicuíba, o torneio terá a participação das equipes de Osasco, Itapevi, Jandira, Barueri e Embu.

Os jogos serão disputados no Ginásio Ayrton Senna, localizado na Av. Antônio Faustino dos Santos, 93, Cohab 2. A entrada é franca