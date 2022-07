Prefeito de Carapicuíba participa de encontro de prefeitos em Santos

Data de Publicação: 4 de abril de 2013

Nesta quarta, 3 de abril, o prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro participou II Encontro dos Municípios com o Desenvolvimento Sustentável (EMDS), durante o 57º Congresso Paulista de Municípios, em Santos. Estavam presentes também os prefeitos de Mauá, Donisete Braga, de São Paulo, Fernando Haddad, de São Bernardo do Campo, Luiz Marinho, de Osasco, Jorge Lapas, de Guarulhos Sebastião Almeida, entre outros.

Com o tema ‘União por Novos Tempos Para o Municipalismo’ e organização da Associação Paulista de Municípios, o Congresso reuniu ministros e gestores de todo o estado de São Paulo e do Brasil.

O prefeito de São Paulo Fernando Haddad ressaltou em seu discurso a importância destas reuniões e o espaço para se discutir estratégias para melhorar a gestão das cidades. “Se chove mais ou menos, se tem invasão de terra, trânsito, o problema é sempre do prefeito. Os problemas são nossos, mas as regras de repartição dos recursos não acompanham nossa responsabilidade.”

Em conversa com outros prefeitos presentes o prefeito de Carapicuíba disse que é fundamental a troca de experiências e programas entre os gestores realizada por meio da participação e do diálogo. “A participação de todos aqui fortalece os municípios ao criar pactos de interesse regional e estadual e os temas são comuns a todas as cidades. Tudo tratado aqui têm a ver diretamente com a população, com o cuidar da cidade, saúde, educação, transporte público e cidadania”, ressalta Sergio Ribeiro.