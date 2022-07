Programa Mais Educação oferece música, arte e esporte em Carapicuíba

Data de Publicação: 8 de abril de 2013

Cerca de 600 crianças matriculadas no Ensino Fundamental na rede municipal de ensino de Carapicuíba iniciaram em março deste ano o Programa Mais Educação, uma parceria da Prefeitura de Carapicuíba com o Ministério da Educação.

O Programa visa o aperfeiçoamento do desempenho escolar dos alunos do quarto e quinto anos que apresentam baixo rendimento escolar diante da expectativa esperada para sua série ou ano. Os educandos contam com atividades extra-curriculares com professores especializados em Letramento, Matemática, Esporte, Música, Cultura e Arte.

As atividades acontecem no contra turno do horário regular pelo período de três horas, incluindo também o almoço e/ou lanche. “Com o Programa Mais Educação, estamos em sintonia com as metas do Governo Federal e aos princípios da Educação Integral que compreendem o direito de aprender e a ampliação da jornada escolar”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.

O programa atende as escolas municipais (EMEFS) Argeu da Silveira Bueno (Cohab V), Vereador Edegar Simões (Ariston), Nai Molina do Amaral, Miguel Costa Junior, Deputado João Hornos Filho e Noemy Silveira Rudolfer. Participam ainda desta etapa, as oficinas com o maestro Queiroz (música), Ari e Feijão do grupo Negritude Junior (percussão) e o Profº Jotta Ribeiro da ONG Arte na Lata (cultura e arte).

“A educação é direito de todos e dever da família e do Estado, terá como base os princípios de liberdade e os ideais de solidariedade humana e, como fim, a formação integral da pessoa do educando, a sua preparação para o exercício da cidadania e a sua qualificação para o trabalho.” Art. 2º – Lei 9.394/96 (Lei de Diretrizes da Educação).