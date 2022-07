Basquete de Carapicuíba estreia com vitória nos Jogos da Juventude

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 9 de abril de 2013

A Seleção de Basquete de Carapicuíba sub 18 estreou com vitória a disputa da fase sub-regional dos Jogos Abertos da Juventude, no Ginásio Ayrton Senna. É a primeira vez que a cidade sedia o evento.

Em partida equilibrada, o time de Carapicuíba conseguiu reverter o placar em seu favor logo no início da partida, não permitindo que a seleção de Jandira tomasse a frente no placar novamente, conquistando assim a vitória por 22 x 20.

A seleção de Carapicuíba volta a jogar amanhã, 10 de abril, a partir das 16h contra a Seleção de Osasco, no Ginásio Ayrton Senna, que fica na Av. Antônio Faustino dos Santos, 98. Entrada franca.