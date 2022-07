Prefeitura de Carapicuíba apresenta plano de combate ao uso do crack

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 10 de abril de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba apresentou nesta quinta-feira, 11 de abril, o Plano de Ação Intersetorial de Combate ao uso do Crack e outras drogas, às autoridades e representantes da sociedade civil. O plano será encaminhado na próxima semana ao Ministério da Justiça e após a aprovação, será implantado no município por meio do programa “Crack, é possível vencer”.

Participaram do evento o prefeito Sergio Ribeiro, secretários e representantes das Secretarias municipais da Saúde, Educação, Convênios, Segurança, Assistência Social e Governo. Também estavam presentes representantes da Polícia Militar, Polícia Civil, Câmara Municipal, Conselho Municipal Anti-drogas, Conselho Tutelar, Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente, Conselho Municipal de Assistência Social, Associação “A Tenda de Cristo”, Instituto Cisne, dentre outros.

Durante o encontro a secretária municipal de Convênios, Veruska Franklin Carvalho elencou as ações da Prefeitura diante da ampliação dos municípios que podem se inscrever para o programa “Crack, é possível vencer”, por parte do Governo Federal. Além dela, representantes das secretarias de Saúde, Educação, Segurança e Assistência Social apresentaram as ações já implementadas na prevenção ao uso de drogas, atenção ao usuário que necessita de apoio e tratamento e combate ao tráfico de drogas.

O prefeito Sergio Ribeiro esclareceu que o encontro é um passo importante para que seja construída em Carapicuíba uma rede que enfrente a realidade do crack e outras drogas. “No Governo Federal um grupo teve coragem e ousadia de propor uma política de enfrentamento ao crack, que leva as instituições públicas a olharem a população usuária do ponto de vista da saúde pública, educacional e social. Em Carapicuíba, reunir todas as forças que dedicam suas forças nesse campo, é o primeiro passo para uma ação concreta e eficaz”, enfatizou.