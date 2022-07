Carapicuíba estreia com vitória no Campeonato Estadual de Ligas de Futebol

Secretarias: Esporte e Lazer

Data de Publicação: 15 de abril de 2013

A seleção de futebol de Carapicuíba estreou com vitória no 3º Campeonato Estadual de Seleções de Ligas de Futebol, neste domingo, 14 de abril. O evento é organizado pela Federação Paulista de Futebol.

Jogando no Estádio Municipal Niterói, a equipe de Carapicuíba venceu a seleção de Indaiatuba, sem enfrentar dificuldades, pelo placar de 2 a 0. Os gols foram marcados por Alan, ainda na primeira etapa.

O resultado agradou a comissão técnica, que tem se empenhado nos treinamentos para aprimorar ritmo de jogo e proporcionar confiança ao time.

A seleção de Carapicuíba voltar a jogar no dia 28 de abril (domingo) contra a equipe de Osasco, no Estádio Prof. José Liberatti do Rochdale, às 15h, cuja partida será transmitida ao vivo pela Band Sports (canal por assinatura).