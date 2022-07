Obras do novo terminal e túnel provocam mudanças no centro de Carapicuíba

Secretarias: Governo

Data de Publicação: 18 de abril de 2013

A partir de 22 de abril (segunda-feira), o Ponto de Táxi Número Um, também conhecido como Ponto de Táxi Central, vai mudar de endereço. A alteração ocorre em razão do avanço das obras do novo terminal e do túnel na Av. Mario Covas.

Provisoriamente, os taxistas que hoje atendem nas proximidades terminal rodoviário, passarão a atender na Rua Alzira di Pietro Polito (via que dá acesso à Av. Deputado Emílio Carlos). O novo endereço, no centro, foi escolhido pela Secretaria de Transportee Trânsito, para evitar transtornos à população.

As obras consistem na reurbanização total da área, prevendo aterramento para alcançar o nível da avenida, remodelação paisagística, novas calçadas com concreto colorido, iluminação ornamental, destacando-se a construção de Boulevard e Passarela (ligando o calçadão à CPTM e ao Complexo Educacional e Cultural da Lagoa (Fatec, Etec, FNC, Parque da Lagoa e SESI) e o túnel que acabará com o congestionamento na Avenida Mario Covas.

O investimento ultrapassa 40 milhões de reais e é proveniente do Fumefi (Fundo Metropolitano de Financiamento).