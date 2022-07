Plano de combate ao uso do Crack de Carapicuíba é concluído

Data de Publicação: 18 de abril de 2013

Aconteceu nesta quinta-feira, 18 de abril, na Casa do Advogado de Carapicuíba a reunião de fechamento do Plano de Ação Intersetorial de Combate ao uso do Crack e outras drogas, sob o tema “Crack, é possível vencer”.

As propostas apresentadas no encontro anterior e as enviadas pela comunidade e entidades foram discutidas para aprovarem o plano final. O próximo passo será encaminhá-lo ao Governo Federal para apreciação e aprovação.

O evento contou com a participação de secretários e representantes das Secretarias Municipais da Saúde, Educação, Convênios, Segurança, Assistência Social, Coordenadoria da Mulher (Secretaria de Governo) e também representantes da Guarda Civil Municipal, Diretoria Regional de Ensino, Conselhos Municipais (CMAS, CMDCA, COMAD, Conselho Tutelar) e entidades como a Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) Carapicuíba, Associação “A Tenda de Cristo”, Instituto Cisne, Casa da Criança, Guarda Mirim, Associação Jerusalém, Missão Filadelfia, Casa Maria Maia, Cephas e Apae.