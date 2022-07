Prefeito participa de audiência pública da saúde

Secretarias: Saúde

Data de Publicação: 19 de abril de 2013

O prefeito de Carapicuíba participou de audiência pública na Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo nesta quinta, 18 de abril, a qual contou com a presença do Ministro da Saúde, Alexandre Padilha.

No encontro, foram apresentados programas, ações e estratégias para a consolidação e melhoria do Sistema Único de Saúde, que prevêem a destinação de até R$ 448 milhões em recursos para o Estado de São Paulo, no ciclo 2013-2014 do Programa Nacional de Melhoria do Acesso e da Qualidade da Atenção Básica (Pmaq).

Além de deputados estaduais e federais, também compareceram vários prefeitos de todas as regiões do Estado.