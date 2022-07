Prefeitura de Carapicuíba comemora Dia do Índio

Data de Publicação: 23 de abril de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, realizou na sexta-feira, 19, oficinas culturais em comemoração ao Dia do Índio.

Durante todo o dia dezenas de escolas visitaram a Aldeia Jesuítica de Carapicuíba para conhecer de perto a cultura indígena, que se faz presente no local.

Os visitantes contaram ainda com uma apresentação teatral, onde o personagem da Índia Carapicuíba contava a história de fundação da cidade.

As autoridades presentes como o vice-prefeito Salim Reis, acompanhou as atividades junto com o secretário de Cultura e Turismo, Luiz Carlos Magalhães Peixoto.