Tradicional Festa de Santa Cruz é realizada na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba

Secretarias: Cultura e Turismo

Data de Publicação: 23 de abril de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Cultura e Turismo, com o apoio da Comunidade Santa Catarina e dos festeiros, realiza nos dias 01,02, 03 e 04 de maio, a tradicional Festa de Santa Cruz, na Aldeia Jesuítica de Carapicuíba. Serão quatro dias de quermesse e show de música sertaneja e raiz.

Acompanhe a programação e participe!

1º de Maio

14h00 – Roda de Viola com todos os violeiros de Carapicuíba e Região

18h00 – Coral da Associação Conexão

19h30 – Tríduo – Pelo ano da Fé

20h30 – Música de Raiz com Anísio do Bandolim

2º de Maio

19h00 – Levantamento do Mastro

20h00 – Término da Novena e Tríduo “Pelo ano da Fé”

21h30 – Apresentação da Dança de Santa Cruz ou Sarabaquê

3º de Maio

11h00 – Missa em louvor a Santa Cruz

14h00 – Show de Música Raiz

16h00 – Coral da Associação São Joaquim

17h30 – Procissão pelo Parque da Aldeia em louvor à Santa Cruz

19h00 – Música raiz com o cantor Gabriel

4º de Maio

16h00 – Quermesse com show de música raiz

21h00 – Apresentação da Dança de Santa Cruz ou Sarabaquê

Tradição religiosa e cultural

A Festa de Santa Cruz, que acontece há mais de 300 anos, nasceu do interesse dos Jesuítas na catequização dos indígenas. Com os anos, houve uma fusão dos elementos católicos, com novenas, cânticos religiosos e louvações em quadrinhas da Cruz do Calvário com os elementos indígenas, com os passos da dança de Santa Cruz, conhecida como Sarabaquê ou Sarabaguê.

Graças à dedicação e compromisso dos festeiros, com o legado cultural passado de geração em geração, a festa acontece anualmente no mesmo local e data. Avalia-se, inclusive ser uma das mais significativas tradições populares dos arredores da capital paulista. Seu valor histórico é reconhecido nacionalmente.

Embora essa festa tenha conseguido ultrapassar as barreiras do tempo, prevalecendo até a atualidade, numa reafirmação da cultura do município, ela só será completa com a presença da população. Portanto, neste sentimento de festa, em que a atmosfera participativa torna-se um de seus significados principais, os organizadores convidam a todos para participarem e conhecerem seu o referencial histórico cultural.