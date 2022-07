Time do emprego de Carapicuíba qualifica trabalhadores em busca de oportunidades

Secretarias: Desenv. Econômico, Social e Trabalho

Data de Publicação: 25 de abril de 2013

O Time do Emprego, programa coordenado pela Secretaria Estadual do Emprego e Relações do Trabalho (SERT), está oferecendo orientações e preparação para trabalhadores que buscam emprego compatível com seus interesses, habilidades e qualificação profissional.

Em Carapicuíba, o programa acontece desde 18 de abril e segue até a segunda quinzena de junho nas dependências da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Social e Trabalho, que fica na Av. Presidente Vargas, 280, Centro Administrativo da Prefeitura de Carapicuíba.

Para participar do programa é preciso ter idade igual ou superior a 16 anos, estar desempregado ou à procura do primeiro emprego. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 4164-5452.