Carapicuíba adere ao PNAIC – Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 26 de abril de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba, por meio da Secretaria de Educação, aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC). Profissionais da Educação Municipal participaram do 1º Encontro Estadual de Formação de Orientadores do PNAIC, realizado de 15 a 19 de abril em Marília.

A adesão dos professores do 1º a 3º ano do Ensino Fundamental da rede municipal de Carapicuíba ocorre por meio da inscrição no curso de formação. É fundamental contar com professores alfabetizadores bem preparados, motivados e comprometidos com o desafio de orientar as crianças nesta etapa da trajetória escolar.

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES

No sábado, 27 de abril, das 8h às 17h, na FNC (sala 109) acontece a primeira formação para os professores do 1º ao 3º ano, que aderirem ao Pacto. O curso é de 120 horas e será ministrado pelos Orientadores de Estudos. Os professores receberão uma bolsa de ajuda de custo, no valor de R$ 200,00. Todos terão o certificado da UNESP (Universidade Estadual Paulista).

Instituído pelo Ministério da Educação (MEC), o Pacto é um compromisso assumido pelos governos federal, estaduais e municipais para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade, ao final do 3º ano do ensino fundamental.

PACTO NACIONAL

O Governo Federal criou um amplo pacto entre governantes, educadores, pais e toda a sociedade, e vai garantir aos estados e municípios recursos e instrumentos para que as crianças sejam alfabetizadas até o final do 3o ano do ensino fundamental. Além da formação de professores. As escolas estaduais e municipais receberão novos livros didáticos, obras de apoio ao professor, recursos digitais e conteúdos multimídia específicos para a alfabetização.

Desde 2009, a prefeitura de Carapicuíba adotou importantes medidas para garantir o acesso e a permanência das crianças na escola, como a alimentação escolar feita na própria escola, uniforme e material escolar gratuito, capacitação e formação de professores, aumento de vagas, dentre outras ações. “Estamos em sintonia com as metas do Governo Federal e aos princípios da educação de qualidade, que ofereça cidadania a nossas crianças, que serão os adultos do futuro”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.