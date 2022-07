Alfabetizar na idade certa é meta em Carapicuíba

Secretarias: Educação

Data de Publicação: 2 de maio de 2013

A Prefeitura de Carapicuíba aderiu ao Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (PNAIC), que tem o objetivo de alfabetizar todas as crianças brasileiras até os 8 anos de idade.

No último sábado, 27 de abril, a Secretaria Municipal de Educação reuniu professores, do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, para o primeiro encontro de formação com os Orientadores de Estudo. O prefeito Sergio Ribeiro e a secretária da Educação, Aparecida da Graça Carlos participaram da abertura do encontro e juntamente com os professores, assinaram o termo de adesão ao Pacto.

FORMAÇÃO PARA PROFESSORES ALFABETIZADORES

Além da adesão formal, os professores do 1º a 3º ano do Ensino Fundamental participarão de um curso de 120 horas elaborado pela UNESP(Universidade Estadual Paulista). Para alcançar a meta de alfabetizar todas as crianças até os 8 anos de idade é necessário professores motivados, bem preparados e comprometidos com o desafio de orientar as crianças nesta etapa da trajetória escolar.

Os professores também recebem bolsa de ajuda de custo no valor de R$ 200,00 e certificado da UNESP (Universidade Estadual Paulista). Instituído pelo Ministério da Educação (MEC), o Pacto é um compromisso assumido pelos governos federal, estaduais e municipais para assegurar que todas as crianças estejam alfabetizadas até os oito anos de idade.

CARAPICUÍBA EM SINTONIA COM O PACTO NACIONAL

O Governo Federal criou um amplo pacto entre governantes, educadores, pais e toda a sociedade, e vai garantir aos estados e municípios recursos e instrumentos para que garantir a meta do PNAIC. Além da formação de professores, as escolas estaduais e municipais receberão novos livros didáticos, obras de apoio ao professor, recursos digitais e conteúdos multimídia específicos para a alfabetização.

META EM SÃO PAULO É ALFABETIZAR AOS 7 ANOS

Os municípios do estado de São Paulo assumiram um desafio a mais: o de alfabetizar aos sete anos, já que a média está acima dos demais estados brasileiros. Desde 2009, a prefeitura de Carapicuíba enfrentou o desafio de adotar medidas para garantir o acesso e a permanência das crianças na escola, como aumento de vagas, reformas nas escolas, capacitação e valorização dos professores, qualidade na alimentação escolar, uniforme e material escolar gratuitos, dentre outras ações. “Estamos em sintonia com as metas do Governo Federal e aos princípios da educação de qualidade, que ofereça cidadania a nossas crianças, que serão os adultos do futuro”, afirma o prefeito Sergio Ribeiro.