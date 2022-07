Fundo Social firma parceria com Terceiro Setor

Data de Publicação: 3 de maio de 2013

O Fundo Social de Solidariedade da Prefeitura de Carapicuíba realizou a assinatura do termo de parceria com representantes do Terceiro Setor nesta sexta-feira, 3 de maio, na Associação Kolping São Lucas.

A parceria estabelecida proporcionará cursos de capacitação profissional, desenvolvimento de atividades para geração de renda e inserção de alunos no mercado de trabalho.

O evento contou com a presença do prefeito de Carapicuíba, Sergio Ribeiro; do Secretário de Assistência Social e Cidadania, Fábio Leite e de representantes de Organizações Não Governamentais, Associações de Bairros e Igrejas.

“Quando juntamos as nossas forças em favor do próximo, os resultados são surpreendentes. É por isso que nos empenhamos para que as transformações sociais aconteçam de fato”, ressalta Marizilda Soares, presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Carapicuíba.