Prefeitura institui multa de R$ 3.500 para quem jogar entulho na cidade

Secretarias: Meio Ambiente e Sustentabilidade

Data de Publicação: 3 de maio de 2013

O prefeito Sergio assinou o decreto 4.260, que institui a multa de R$ 3.500 para quem despejar entulho ou lixo de qualquer natureza nas ruas ou áreas impróprias do município. Em caso de reincidência, a multa será cobrada em dobro e a falta do pagamento acarreta a inscrição do infrator (pessoa física ou jurídica) na dívida ativa, com os acréscimos legais.

O decreto, aliado às ações de fiscalização e conscientização da Guarda Civil Municipal, Ouvidoria e Secretaria do Meio Ambiente, junto aos munícipes, visa coibir as ações ilegais de deposição de lixo e entulho no município e mudar a cultura de desvalorização da cidade.

A Prefeitura pretende com esta medida, autuar empresas de dentro e fora da cidade que despejam o entulho em áreas inadequadas, e continuará o trabalho de educação ambiental junto à população.

Carapicuíba tem área pequena (34km2) e população de quase 400 mil habitantes. Os resíduos sólidos (entulho, restos de demolição, móveis e utensílios velhos) são o grande problema das cidades populosas. A Prefeitura realiza ações de conscientização nos bairros, com a campanha ”Cara Limpa”, operações “cata treco” e criou o Ecoponto Municipal.

DESCARTAR ENTULHO DE CONSTRUÇÃO EM TERRENOS OU RUAS É CONTRA A LEI

Artigo 6º – Aos infratores das disposições estabelecidas nesta lei serão aplicadas as seguintes penalidades:

I – notificação de advertência

II – multa

III – embargo

IV – apreensão de materiais, equipamentos e veículos

V – suspensão por até 15 dias do exercício da atividade.

VI – cassação do alvará de autorização ou funcionamento da atividade.

ECOPONTO MUNICIPAL

O Ecoponto recebe sobras de obras de construção, reformas ou demolição (tábuas, tijolos, telhas, fiações, tubulações, pisos e materiais de acabamento), móveis e equipamentos domésticos (sofás, cadeiras, geladeiras, armários), pilhas, baterias, lâmpadas fluorescentes inteiras, sobras de podas de jardim e óleo de cozinha usado

Funciona de segunda a sexta-feira das 8h às 17h e fica na Avenida Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, em frente ao Fórum de Carapicuíba, Vila Municipal. O serviço é gratuito.

ECOPONTO – Av. Desembargador Eduardo Cunha de Abreu, nº 66 / 67 Próximo ao Fórum.