Prefeitura realiza ação social para os moradores do Porto de Areia

Data de Publicação: 4 de maio de 2013

No sábado, dia 4 de maio, a Prefeitura de Carapicuíba levou atendimento médico e assistencial para os moradores da área do antigo Porto de Areia, próximo à área em que está sendo construído a escola do SESI no município.

Foram centenas de consultas médicas para crianças, adultos e idosos, exames de pressão (P.A.) e controle de diabetes (dextro), vacinação contra a gripe e atualização de vacinas de crianças, dentre outros atendimentos, realizados por médicos e enfermeiros da Secretaria da Saúde de Carapicuíba. Foram encontradas pessoas com tuberculose e realizada uma remoção para internação.

Além do atendimento à Saúde, a Secretaria de Assistência Social e Cidadania cadastrou famílias no programa Bolsa Família. O Fundo Social de Solidariedade ofereceu corte de cabelo, designer de sombracelhas e oficina de dobradura de papel, para envolver as crianças.

A Secretaria de Educação visitou todas as casas em busca de crianças fora da escola e adultos sem alfabetização ou ensino fundamental incompleto. A Secretaria de Assuntos Jurídicos ofereceu orientação jurídica sobre todas as situações que eram trazidas pelos moradores.

A ação agitou a rua do Porto de Areia durante todo o dia. O prefeito Sergio Ribeiro esteve no local e conversou com os moradores, tirando diversas dúvidas, inclusive a respeito do terreno da Vila Helena onde estão sendo construídas as novas moradias para esta comunidade.